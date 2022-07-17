Олимпийский чемпион Примож Роглич снялся с многодневки «Тур де Франс» из-за травмы

Олимпийский чемпион Токио-2020 по велоспорту Примож Роглич снялся с многодневки «Тур де Франс».

Об этом сообщается в соцсетях команды Jumbo-Visma, за которую выступает словенский спортсмен.

«Чтобы залечить мои травмы должным образом, мы решили, что я сегодня не стартую.

Горжусь своим вкладом в текущее положение команды и верю, что мои партнеры реализуют наши амбиции на получение желтой и зеленой маек.

Благодарю всех за огромную поддержку», – сказал Роглич.

Сегодня в рамках «Тур де Франс» пройдет 15-й этап. Роглич на данный момент занимает 21-е место в общем зачете.