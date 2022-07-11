Александр Власов: «После падения на «Тур де Франс» чувствую себя тяжеловато. Просто хочу проснуться и не чувствовать боли, остальные мысли отпустил»

Российский велогонщик Bora-Hansgrohe Александр Власов поделился впечатлениями от первой недели «Тур де и рассказал о самочувствии после падения на шестом этапе.

Власов идет на 12-м месте в общем зачете многодневки.

– Пока единственно важный вопрос – как самочувствие после падения?

– Все еще так себе. Надеюсь, будет все лучше и лучше, но пока на велосипеде чувствую себя тяжеловато. Еще есть воспаление, пью антибиотики.

– Для тех, кто не видел падения, можешь рассказать, как все случилось?

– За 8 км до финиша был такой поворот опасный. Что произошло в тот момент, даже и не понял – быстро ехали уже. Все хотели быть на хорошей позиции перед финишем.

Передо мной резко затормозили, наверное, побоялся кто-то немножко разделителя посередине, а я летел без тормозов и влетел в него. Упал.

– Дико обидно, наверное, упасть на этом этапе после того, как на брусчатке все прошло нормально.

– Это точно. Такой последний этап перед началом гор, и тут падение. Мы действительно удачно проехали брусчатку. Да, там был прокол, но времени до финиша было много, и я спокойно вернулся в группу. Неудача пришлась на следующий день.

– Это подстава, которая называется первая неделя «Тур де Франс»?

– Именно она!

– Теперь какие планы, надежды? Люди спрашивают у тебя про топ-5. О чем сейчас думаешь? Лишь бы отпустило?

– Просто хочу проснуться и не чувствовать боли. Остальные мысли пока отпустил. Важно восстановиться и за этот период не потерять много времени.

– Сейчас, в выходной день, что врачи сказали делать? «После тренировки лежи и не шевелись»?

– Сегодня максимально долго поспал, сколько мне хотелось. Часик покатался спокойно, так, чтобы немного поболтать ногами. Теперь отдыхаю, пару интервью и массаж.

– Есть вообще момент на неделе, когда можно будет проехать относительно спокойно?

– Разве что только завтра. Потом уже более серьезные этапы. Скоро Альп д’Юэз. Напряженная неделя будет.

– Уже можешь сказать, что «Тур де Франс» это не просто один из Гранд-туров, что тут все иначе?

– Уже сказал об этом ребятам, ха-ха. По сравнению с «Джиро», которую ехал в прошлом году, тут гораздо больше стресса.

Здесь ты просто можешь оказаться не в том месте, не в то время, и все рухнет. «Джиро» не такая стрессовая, атмосфера другая. Тут гораздо больше внимания и все немножко по-другому, – сказал Власов.