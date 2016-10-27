«Тур де Франс», скорее всего, не состоится в срок. Франция продлила карантин из-за коронавируса

Веломногодневка «Тур де , скорее всего, не состоится в запланированный срок из-за коронавируса.

Гонка должна пройти с 27 июня по 19 июля. Но сегодня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведение крупных спортивных и культурных мероприятий возобновится не раньше середины июля.

В обращении к гражданам Франции президент объявил о продлении карантина до 11 мая, но запрет на массовые мероприятия продлится дольше.

Ранее компания-организатор гонки ASO заявила, что намерена провести «Тур» этим летом, вариант отмены не обсуждался.