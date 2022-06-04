Победитель «Джиро д’Италия-2017» Том Дюмолен завершит карьеру после сезона-2022

Нидерландский велогонщик Jumbo-Visma Том Дюмолен объявил, что завершит спортивную карьеру после сезона-2022.

«Я решил, что 2022 год станет последним в моей карьере профессионального велогонщика.

Несмотря на хорошие моменты, много раз, особенно в этом году, я чувствовал разочарование. Как только нагрузка на тренировках или гонках становится выше, я страдаю от усталости, болей и травм вместо того, чтобы прогрессировать.

Усилия на тренировках часто не приводили к желаемым результатам. Уже некоторое время существует дисбаланс между моей 100-процентной самоотдачей и тем, что я получаю взамен.

При большом терпении и очень осторожном подходе я убежден, что смогу полностью раскрыть свой потенциал в велоспорте. Но это был бы долгий и требующий терпения путь, без каких-либо гарантий успеха. Я решил не идти по нему и выбрать новый, неизвестный путь.

Я еще не знаю, чем я хочу заниматься после карьеры, и не очень хочу думать об этом в данный момент. Но я точно знаю, что моя любовь к велосипеду всегда будет поддерживать мою связь с миром велоспорта. Мне очень любопытно, что ждет меня в будущем. Я испытываю счастье и благодарность и с гордостью оглядываюсь на свою карьеру», – написал спортсмен.

31-летний Дюмолен – победитель «Джиро д’Италия-2017», чемпион мира-2017 в «разделке», двукратный серебряный призер Олимпиад (2016, 2020) в этой дисциплине.