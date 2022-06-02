Глава Балканского союза велоспорта об отстранении россиян: «Решения UCI и остальных федераций абсурдны и не имеют связи с понятиями о спорте. Это политика»

Глава Балканского союза велоспорта раскритиковал санкции в отношении российских спортсменов.

«Должен сказать, что решения Международного союза велосипедистов ( ) и остальных федераций абсурдны и не имеют связи с понятиями о спорте, на которых мы воспитывались. То, что происходит, – это политика, а я считаю, что спорт не должен быть частью политики.

Все это затронуло и нас, потому что кому-то в мире не понравилось, что мы здесь включили российский гимн во время любительского чемпионата мира в прошлом году в честь спортсменки из России, которая победила в своей дисциплине.

Сейчас они выдвигают нам новые претензии, из-за которых мы сталкиваемся с проблемами и давлением, но мы не уступим, потому что считаем, что делаем правое дело.

Или к руководству Международного союза велосипедистов придут нормальные люди, или мы создадим новый союз, который не будет ни против кого вводить санкции. Меня поддерживают многие федерации и спортсмены из региона.

Переговоры идут, я уже разговаривал с людьми из России и Китая, а вскоре поговорю с руководителями олимпийских комитетов этих стран. Сейчас нас поддерживают около 40 стран мира. Мы не позволим никому вводить санкции, если это себе позволяют руководители спортивных федераций, то мы не должны входить в их состав», – сказал Владимир Куваля.