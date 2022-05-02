Вячеслав Екимов: «Переход в Азиатскую конфедерацию велоспорта ничего не даст. Все равно будут ограничения, российские команды допускаться не будут»

Глава Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) высказался о возможности перехода организации в Азиатскую конфедерацию велоспорта.

«У нас ситуация не то, что не позволит это сделать, даже если мы сделаем, то это ничего не даст.

Все равно у нас будут ограничения, не будут допускаться российские команды как таковые, потому что санкции вынесены на уровне Международного союза велосипедистов, это касается практической стороны.

Еще есть, конечно, регламент, надо изучать его, прежде чем такие решения делать», – сказал Екимов.