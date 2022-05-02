Вячеслав Екимов: «Переход в Азиатскую конфедерацию велоспорта ничего не даст. Все равно будут ограничения, российские команды допускаться не будут»

Теги Вячеслав Екимов сборная России ФВСР UCI сборная России жен ТАСС Велоспорт

Глава Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов высказался о возможности перехода организации в Азиатскую конфедерацию велоспорта. 

«У нас ситуация не то, что не позволит это сделать, даже если мы сделаем, то это ничего не даст.

Все равно у нас будут ограничения, не будут допускаться российские команды как таковые, потому что санкции вынесены на уровне Международного союза велосипедистов, это касается практической стороны.

Еще есть, конечно, регламент, надо изучать его, прежде чем такие решения делать», – сказал Екимов. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные