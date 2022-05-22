Денис Дмитриев об отстранении от турниров: «Многие пишут, что это действительно несправедливо. Адекватные люди все прекрасно понимают»

Российский велогонщик рассказал о том, как его соперники отнеслись к отстранению российских спортсменов от международных соревнований.

— Есть какой-то фидбек от коллег по ситуации с вашим отстранением?

— Адекватные люди — те, кто пользуется своим серым веществом сполна, все и все прекрасно понимают. Лично в моем окружения хейта нет. Многие пишут, что это действительно несправедливо. Спорт всегда был построен на принципе дружбы между народами, несмотря ни на что. Сейчас эти принципы ломают.

— Принцип «Спорт вне политики» сознательно не озвучиваете? Потому что это давно не так?

— Всем давно понятно, что это связанные вещи.

— Александр Кузнецов рассказал, что ему отказали в приобретении велосипедов из-за санкций. У вас есть какие-то проблемы с экипировкой, инвентарем в этих условиях?

— Пока мы с трудностями не сталкивались благодаря тому, что перед Играми успели многим запастись. Думаю, если все останется как есть, кризис может случиться через год.

Могу сказать, что я недавно начал работать с новым брендом велосипедов, они сказали — будут обеспечивать, так как им нравится велоспорт, гонщики. Благодаря таким компаниям, которые больше болеют за спорт, чем за остальное, можем просуществовать.

— В Минске вы ехали в велоформе нового производителя, российского. Как оцените качество?

— Наши производители зашевелились. Это, конечно, не топ-уровня качество, но очень достойно. Это первый их продукт — молодцы ребята. Надеюсь, в дальнейшем их будет интересовать не только прибыль, но и развитие своего продукта в плане качества.

Хорошо, что уже сейчас есть такая велоформа, и если это будет развиваться — вообще супер. Буду всем рекомендовать и носить ее, если она будет соответствовать лучшим стандартам.

— Что посоветуете молодежи, которая осталась без стартов?

— Я искренне надеюсь, что эта ситуация заставит всех шевелиться. Пока все в ступоре, но более чем уверен, что в какой-то момент должен случиться прорыв на преумножение всего хорошего. В этом случае когда — именно «когда», а не «если» — нас начнут допускать, мы должны снова влиться в элиту, а не начать с каких-то низов. Нужно вернуться так, чтобы сразу встать на подиум.

Пока молодежи, кроме тренировок, я бы посоветовал заняться самообразованием, книжки почитать. Надо самосовершенствоваться и использовать это время, чтобы стать лучшей версией себя, – сказал Дмитриев.