Эган Арли Берналь: «По ощущениям я еще далек от участия в гонках. Трудно сказать, когда смогу вернуться»

Теги Ineos Grenadiers (Sky) сборная Колумбии Эган Арли Берналь Велоспорт

Победитель «Тур де Франс» 2019 года Эган Арли Берналь рассказал о восстановлении после травм, полученных в ДТП.  

В январе этого года Берналь попал в аварию во время тренировки – он врезался в припаркованный автобус. Гонщик перенес операции, связанные с переломами ноги, коллапсом легкого и повреждением позвоночника. 

В марте Берналь вернулся к тренировкам. 

«По ощущениям я еще далек от участия в гонках. До сих пор нет точной даты. Трудно сказать, когда я смогу вернуться. 

Сейчас я езжу на велосипеде по два часа в день, утром занимаюсь гимнастикой, а вечером – физиотерапией. Работаю целыми днями, у меня нет времени ни на что другое», – сказал Берналь. 

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