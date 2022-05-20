Эган Арли Берналь: «По ощущениям я еще далек от участия в гонках. Трудно сказать, когда смогу вернуться»

Победитель «Тур де Франс» 2019 года Эган Арли Берналь рассказал о восстановлении после травм, полученных в ДТП.

В январе этого года Берналь попал в аварию во время тренировки – он врезался в припаркованный автобус. Гонщик перенес операции, связанные с переломами ноги, коллапсом легкого и повреждением позвоночника.

В марте Берналь вернулся к тренировкам.

«По ощущениям я еще далек от участия в гонках. До сих пор нет точной даты. Трудно сказать, когда я смогу вернуться.

Сейчас я езжу на велосипеде по два часа в день, утром занимаюсь гимнастикой, а вечером – физиотерапией. Работаю целыми днями, у меня нет времени ни на что другое», – сказал Берналь.

Эган Арли Берналь: «Было 95% шансов, что я останусь парализованным. Благодарю врачей за то, что они совершили невозможное»