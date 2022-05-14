Чемпион мира по велотреку Хондо дисквалифицирован за использование кровяного допинга

Бывший немецкий велогонщик Данило Хондо дисквалифицирован на 2,5 года за использование кровяного допинга.

В 2019 году австрийские следователи раскрыли допинговую сеть, связанную с немецким врачом Марком Шмидтом. Хондо, который на тот момент тренировал сборную Швейцарии по велошоссе, позже признался в нарушении.

Как сообщили в Олимпийском комитете Швейцарии, в течение 2,5 лет немец не сможет вести спортивную деятельность. При этом 48-летний Хондо избежал более серьезных санкций благодаря сотрудничеству со следствием.

Швейцарский суд также оштрафовал немца на 12,5 тысяч швейцарских франков и обязал покрыть судебные расходы.

Хондо – чемпион мира в командном преследовании по велотреку, также он побеждал на двух этапах «Джиро д’Италия».

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