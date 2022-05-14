Чемпион мира по велотреку Хондо дисквалифицирован за использование кровяного допинга

Теги велотрек велошоссе допинг Данило Хондо сборная Швейцарии сборная Германии Операция Адерласс Велоспорт

Бывший немецкий велогонщик Данило Хондо дисквалифицирован на 2,5 года за использование кровяного допинга.

В 2019 году австрийские следователи раскрыли допинговую сеть, связанную с немецким врачом Марком Шмидтом. Хондо, который на тот момент тренировал сборную Швейцарии по велошоссе, позже признался в нарушении.

Как сообщили в Олимпийском комитете Швейцарии, в течение 2,5 лет немец не сможет вести спортивную деятельность. При этом 48-летний Хондо избежал более серьезных санкций благодаря сотрудничеству со следствием.

Швейцарский суд также оштрафовал немца на 12,5 тысяч швейцарских франков и обязал покрыть судебные расходы.

Хондо – чемпион мира в командном преследовании по велотреку, также он побеждал на двух этапах «Джиро д’Италия».

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