Трехкратная чемпионка мира по велотреку Эми Питерс вышла из комы. Она получила травму головы 4 месяца назад

Трехкратная чемпионка мира по велотреку, нидерландка Эми Питерс пришла в сознание после комы.

В декабре спортсменка получила травму головы после падения на тренировке. Врачи прооперировали Питерс и ввели ее в искусственную кому.

«Состояние Эми Питерс изменилось. Сейчас она находится в сознании. Она может немного общаться с окружающими невербально. Эми узнает людей, понимает, о чем говорят, способна выполнять все больше и больше задач.

Врачи пока не могут сказать, какие остаточные симптомы останутся у Эми Питерс после черепно-мозговой травмы», – сообщили на сайте ее команды SD Worx.

Нидерландская велогонщица Эми Питерс введена в кому после падения на тренировке