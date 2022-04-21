«Тур Альп». 5-й этап. Гонщики проедут маршрут с двумя категорийными подъемами

22 апреля пройдет заключительный этап многодневки «Тур Альп». Гонщики проедут маршрут с двумя категорийными подъемами.
«Тур Альп»
5-й этап
Лиенц, Австрия
114,5 км
Начало – 13.15 по московскому времени
Общий зачет (после 4-го этапа)
1. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) – 15.41,27
2. Ромен Барде (Франция, DSM) – 0,02
3. Аттила Вальтер (Венгрия, Groupama – FDJ) – 0,12
4. Феликс Галл (Австрия, AG2R Citroën) – 0,16
5. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers) – то же время
6. Эйнер Рубио (Колумбия, Movistar)
7. Тимен Аренсман (Нидерланды, DSM)
8. Сантьяго Буйтраго (Колумбия, Bahrain – Victorious)
9. Ричи Порт (Австралия, INEOS Grenadiers)
10. Майкл Сторер (Австралия, Groupama – FDJ)