«Тур Альп». 5-й этап. Гонщики проедут маршрут с двумя категорийными подъемами

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22 апреля пройдет заключительный этап многодневки «Тур Альп». Гонщики проедут маршрут с двумя категорийными подъемами. 

«Тур Альп»

5-й этап

Лиенц, Австрия

114,5 км

Профиль/Карта

Начало – 13.15 по московскому времени

Общий зачет (после 4-го этапа)

1. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) – 15.41,27

2. Ромен Барде (Франция, DSM) – 0,02

3. Аттила Вальтер (Венгрия, Groupama – FDJ) – 0,12

4. Феликс Галл (Австрия, AG2R Citroën) – 0,16

5. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers) – то же время

6. Эйнер Рубио (Колумбия, Movistar)

7. Тимен Аренсман (Нидерланды, DSM)

8. Сантьяго Буйтраго (Колумбия, Bahrain – Victorious)

9. Ричи Порт (Австралия,  INEOS Grenadiers)

10. Майкл Сторер (Австралия, Groupama – FDJ)

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