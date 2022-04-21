«Тур Альп». 4-й этап. Лопес победил, Пино – 2-й, Барде – 3-й

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Колумбийский гонщик Astana Qazaqstan Мигель Анхель Лопес выиграл четвертый этап веломногодневки «Тур Альп». 

«Тур Альп»

4-й этап

Виллабасса, Италия – Кальс-ам-Гросглоккнер, Австрия

142,4 км

Профиль/Карта

1. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, Astana Qazaqstan) – 3.29,04

2. Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ) – 0,07

3. Ромен Барде (Франция, DSM) – 0,15

4. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) – то же время

5. Феликс Галл (Австрия, AG2R Citroën)

6. Шон Куинн (США, EF Education-EasyPost)

7. Сантьяго Буйтраго (Колумбия, Bahrain – Victorious)

8. Микель Ланда (Испания, Bahrain – Victorious)

9. Тимен Аренсман (Нидерланды, DSM)

10. Аттила Вальтер (Венгрия, Groupama – FDJ)...

13. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers)

Общий зачет (после 4-го этапа)

1. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) – 15.41,27

2. Ромен Барде (Франция, DSM) – 0,02

3. Аттила Вальтер (Венгрия, Groupama – FDJ) – 0,12

4. Феликс Галл (Австрия, AG2R Citroën) – 0,16

5. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers) – то же время

6. Эйнер Рубио (Колумбия, Movistar)

7. Тимен Аренсман (Нидерланды, DSM)

8. Сантьяго Буйтраго (Колумбия, Bahrain – Victorious)

9. Ричи Порт (Австралия,  INEOS Grenadiers)

10. Майкл Сторер (Австралия, Groupama – FDJ)

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