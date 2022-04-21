«Тур Альп». 4-й этап. Лопес победил, Пино – 2-й, Барде – 3-й

Колумбийский гонщик Astana Qazaqstan Мигель Анхель Лопес выиграл четвертый этап веломногодневки «Тур Альп».
«Тур Альп»
4-й этап
Виллабасса, Италия – Кальс-ам-Гросглоккнер, Австрия
142,4 км
1. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, Astana Qazaqstan) – 3.29,04
2. Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ) – 0,07
3. Ромен Барде (Франция, DSM) – 0,15
4. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) – то же время
5. Феликс Галл (Австрия, AG2R Citroën)
6. Шон Куинн (США, EF Education-EasyPost)
7. Сантьяго Буйтраго (Колумбия, Bahrain – Victorious)
8. Микель Ланда (Испания, Bahrain – Victorious)
9. Тимен Аренсман (Нидерланды, DSM)
10. Аттила Вальтер (Венгрия, Groupama – FDJ)...
13. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers)
Общий зачет (после 4-го этапа)
1. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) – 15.41,27
2. Ромен Барде (Франция, DSM) – 0,02
3. Аттила Вальтер (Венгрия, Groupama – FDJ) – 0,12
4. Феликс Галл (Австрия, AG2R Citroën) – 0,16
5. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers) – то же время
6. Эйнер Рубио (Колумбия, Movistar)
7. Тимен Аренсман (Нидерланды, DSM)
8. Сантьяго Буйтраго (Колумбия, Bahrain – Victorious)
9. Ричи Порт (Австралия, INEOS Grenadiers)
10. Майкл Сторер (Австралия, Groupama – FDJ)