Анастасия Войнова об отстранении российских спортсменов: «Приняла для себя решение, что хочу выступать до Игр в Париже. И тут такое»

Четырехкратная чемпионка мира по велотреку высказалась об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

– Я помню ваши послеолимпийские планы – погулять в красивом платье, отдых... Хоть немного успели отдохнуть? Что-то для себя сделали? То, о чем давно мечтали.

– В целом, я хорошо отдохнула, и много что хорошего было, но сейчас для себя, для моего морального духа важнее всего был бы допуск до международных соревнований.

После Игр я задумалась о том, нужно ли мне продолжать карьеру, хочу я этого или нет. Приняла для себя решение, что действительно этого хочу, хочу выступать до Игр в Париже. И тут такое... Продолжать работать, не зная когда, что, для чего...

– Получается, в вашей карьере пока не было ни одного спокойного захода на Олимпиаду – нервотрепка с допуском в Рио, история вокруг российского спорта перед Токио. И теперь опять полная неизвестность. Откуда берете моральные силы на все это?

– Просто люблю все, что я делаю, поэтому силы сами появляются.

– Вы написали в соцсетях, что спорт должен быть вне политики. Какая была в целом реакция? Видела негативные комментарии.

– Неприятные комментарии были, но комментарии не затрагивают меня так уж серьезно.

– Кто-нибудь что-то хорошее написал?

– Близкие, знакомые. Они переживают. Даже люди далекие от спорта не понимают, что ж пристали-то к спортсменам…

– Коллеги из других команд не интересуются, как вы, слов поддержки не пишут?

– Нет, не было таких сообщений, – сказала Войнова.