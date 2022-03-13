Победитель «Тур де Франс» Эган Арли Берналь вернулся к тренировкам после аварии

Колумбийский велогонщик Эган Арли Берналь возобновил тренировки после травм, полученных в результате ДТП.

Берналь попал в аварию в январе во время велотренировки в Боготе – врезался в припаркованный автобус. Он перенес операции, связанные с переломами ноги, коллапсом легкого и повреждением позвоночника.

«Угадайте, кто вернулся на велосипед и чувствует себя отлично! Пока есть вера, все возможно.

Если вы чего-то по-настоящему хотите, не существует никаких «но», – написал Берналь в инстаграме.

Берналь – победитель «Тур де Франс-2019» и «Джиро д’Италия-2021».