Олимпиада-2020. Велошоссе. Закарин, Власов и Сиваков выступают в групповой гонке

Сегодня на Олимпийских играх в Токио в велоспорте пройдет групповая гонка у мужчин.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Велошоссе

Мужчины

Групповая гонка

Начало – 5.00 по московскому времени

Российские участники

Павел Сиваков (Россия)

Александр Власов (Россия)

(Россия)

Фавориты

Тадей Погачар (Словения)

(Словения)

(Испания)

Герейнт Томас (Великобритания)

Саймон Йейтс (Великобритания)

(Италия)

(Нидерланды)

Найро Кинтана (Колумбия)

Якоб Фульсан (Дания)

Дэниэл Мартин (Ирландия)

Ричард Карапас (Эквадор)

Рафал Майка (Польша)

Майкл Вудс (Канада)

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника