Олимпиада-2020. Велошоссе. Закарин, Власов и Сиваков выступают в групповой гонке

Сегодня на Олимпийских играх в Токио в велоспорте пройдет групповая гонка у мужчин.
Токио, Япония
Велошоссе
Мужчины
Групповая гонка
Начало – 5.00 по московскому времени
Российские участники
Павел Сиваков (Россия)
Александр Власов (Россия)
Ильнур Закарин (Россия)
Фавориты
Тадей Погачар (Словения)
Примож Роглич (Словения)
Алехандро Вальверде (Испания)
Герейнт Томас (Великобритания)
Саймон Йейтс (Великобритания)
Винченцо Нибали (Италия)
Том Дюмолен (Нидерланды)
Найро Кинтана (Колумбия)
Якоб Фульсан (Дания)
Дэниэл Мартин (Ирландия)
Ричард Карапас (Эквадор)
Рафал Майка (Польша)
Майкл Вудс (Канада)
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