«Тур де Франс». 8-й этап. Гонщики проедут 150,8 км по горному маршруту с тремя вершинами первой категории

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3 июля пройдет восьмой этап веломногодневки «Тур де Франс». Гонщики проедут 150,8 км по горному маршруту с тремя вершинами первой категории.

«Тур де Франс»

8-й этап

Ойонна – Ле Гран-Борнан

150,8 км

Профиль/Карта

Начало гонки – 14:15 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport.

Общий зачет (после 7-го этапа)

1. Матью ван дер Пол (Нидерланды, Alpecin-Fenix) – 25.39,17

2. Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – 0,30

3. Каспер Асгрин (Дания, Deceuninck – Quick Step) – 1,49

4. Матей Мохорич (Словения, Bahrain – Victorious) – 3,01

5. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 3,43

6. Винченцо Нибали (Италия, Trek – Segafredo) – 4,12

7. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck – Quick Step) – 4,23

8. Алексей Луценко (Казахстан, Astana – Premier Tech) – 4,56

9. Пьер Латюр (Франция, Total Energies) – 5,03

10. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education – Nippo) – 5,04

11. Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma) – 5,18

12. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – 5,19

13. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 5,29

14. Вилко Кельдерман (Нидерланды, BORA – hansgrohe) – 5,31

15. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 1,58...

148. Кристофер Фрум (Великобритания, Israel Start-Up Nation) – 50,38

Расписание веломногодневки «Тур де Франс-2021»

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