«Тур де Франс». 8-й этап. Гонщики проедут 150,8 км по горному маршруту с тремя вершинами первой категории

3 июля пройдет восьмой этап веломногодневки «Тур де Франс». Гонщики проедут 150,8 км по горному маршруту с тремя вершинами первой категории.
«Тур де Франс»
8-й этап
Ойонна – Ле Гран-Борнан
150,8 км
Начало гонки – 14:15 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport.
Общий зачет (после 7-го этапа)
1. Матью ван дер Пол (Нидерланды, Alpecin-Fenix) – 25.39,17
2. Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – 0,30
3. Каспер Асгрин (Дания, Deceuninck – Quick Step) – 1,49
4. Матей Мохорич (Словения, Bahrain – Victorious) – 3,01
5. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 3,43
6. Винченцо Нибали (Италия, Trek – Segafredo) – 4,12
7. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck – Quick Step) – 4,23
8. Алексей Луценко (Казахстан, Astana – Premier Tech) – 4,56
9. Пьер Латюр (Франция, Total Energies) – 5,03
10. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education – Nippo) – 5,04
11. Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma) – 5,18
12. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – 5,19
13. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 5,29
14. Вилко Кельдерман (Нидерланды, BORA – hansgrohe) – 5,31
15. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 1,58...
148. Кристофер Фрум (Великобритания, Israel Start-Up Nation) – 50,38