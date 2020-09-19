«Тур де Франс». 1-й этап. Пелотон преодолеет маршрут протяженностью 197,8 км с финишем в подъем третьей категории

Сегодня пройдет первый этап веломногодневки «Тур де Франс». Гонщики проедут 197,8 км с шестью категорийными подъемами.
«Тур де Франс-2021»
1-й этап
Брест – Ландерно
197,8 км
Начало – 13.30 по московскому времени, трансляция – на телеканале Eurosport.
Фавориты
Примож Роглич (Jumbo-Visma, Словения)
Тадей Погачар (UAE-Team Emirates, Словения)
Воут ван Арт (Jumbo-Visma, Бельгия)
Матью ван дер Пол (Alpecin-Fenix, Нидерланды)
Жюлиан Алафилипп (Deceuninck, Франция)
Ричард Карапас (INEOS Grenadiers, Эквадор)
Ричи Порт (INEOS Grenadiers, Австралия)
Алехандро Вальверде (Movistar, Испания)
Якоб Фульсан (Astana – Premier Tech, Дания)
Майкл Вудс (Israel Start-Up Nation, Канада)
Арно Демар (Groupama – FDJ, Франция)
Давид Годю (Groupama – FDJ, Франция)
Майкл Мэттьюс (BikeExchange, Австралия)
Саймон Йейтс (BikeExchange, Великобритания)
Тим Мерлье (Alpecin-Fenix, Бельгия)
Кристофер Фрум (Israel Start-Up Nation, Великобритания)
Герейнт Томас (INEOS Grenadiers, Великобритания)