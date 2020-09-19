«Тур де Франс». 1-й этап. Пелотон преодолеет маршрут протяженностью 197,8 км с финишем в подъем третьей категории

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Сегодня пройдет первый этап веломногодневки «Тур де Франс». Гонщики проедут 197,8 км с шестью категорийными подъемами.

«Тур де Франс-2021»

1-й этап

Брест – Ландерно

197,8 км

Профиль/Карта

Начало – 13.30 по московскому времени, трансляция – на телеканале Eurosport.

Фавориты

Примож Роглич (Jumbo-Visma, Словения)

Тадей Погачар (UAE-Team Emirates, Словения)

Воут ван Арт (Jumbo-Visma, Бельгия)

Матью ван дер Пол (Alpecin-Fenix, Нидерланды)

Жюлиан Алафилипп (Deceuninck, Франция)

Ричард Карапас (INEOS Grenadiers, Эквадор)

Ричи Порт (INEOS Grenadiers, Австралия)

Алехандро Вальверде (Movistar, Испания)

Якоб Фульсан (Astana – Premier Tech, Дания)

Майкл Вудс (Israel Start-Up Nation, Канада)

Арно Демар (Groupama – FDJ, Франция)

Давид Годю (Groupama – FDJ, Франция)

Майкл Мэттьюс (BikeExchange, Австралия)

Саймон Йейтс (BikeExchange, Великобритания)

Тим Мерлье (Alpecin-Fenix, Бельгия)

Кристофер Фрум (Israel Start-Up Nation, Великобритания)

Герейнт Томас (INEOS Grenadiers, Великобритания)

Составы всех команд на «Тур де Франс-2021»

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