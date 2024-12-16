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Дмитрий Свищев: «Ситуация с получением нейтрального статуса в керлинге на паузе. Причина — рекомендация МОК о недопуске командных видов спорта»

Свищев высказался о допуске российских керлингистов к международным стартам.

«Пока ситуация с получением нейтрального статуса в керлинге на паузе. Причина — рекомендация МОК о недопуске командных видов спорта к международным соревнованиям. Есть такая рекомендация, куда попадает керлинг, хоккей и так далее, что нас не радует.

Но с Международной федерацией керлинга у нас прагматичные отношения. Нас оттуда не выгоняют, мы участвуем во всех комиссиях, конгрессах и даже голосуем. Но, к сожалению, команды не допускаются.

Федерация керлинга на 100% зависит от МОК, потому что в основном живет на их деньги. Главное, мы в контакте. Очень надеюсь, что наши коллеги учтут результаты чемпионата мира по плаванию в Будапеште, где выступали не только в личных категориях, но и в командах. Никаких проблем и скандалов нет.

Сейчас ОКР начинает переговорный процесс, что поможет восстановиться многим федерациям и участвовать в наших соревнованиях. Через несколько месяцев голосование за главу МОК. И в любом случае им надо будет решать вопрос с нашей проблемой. Проблема существует и от нее никуда не деться. Восстановление в статусе ОКР — важная тема, которую новому руководству надо будет решать. Надеемся, что все это решится как можно быстрее.

Скоро Олимпийские игры. И если нас вдруг решат восстановить, то надо делать это как можно быстрее, потому что еще надо квалифицироваться туда. Во многих видах отборы на Олимпиаду уже идут. У нас остается немного времени, но надежды есть», — сказал президент Федерации керлинга России Свищев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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