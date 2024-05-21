В Карелии изготовили первую партию камней для керлинга

Теги ФКР Керлинг

Федерация керлинга России (ФКР) продемонстрировала партию камней, изготовленных предприятиями Ассоциации горнопромышленников Карелии.

Об этом высказалась гендиректор ФКР Ольга Шашлова. Презентация прошла в рамках форума по камнеобработке в Петрозаводске. Пробную партию камней протестируют на трех площадках ФКР в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

«Наши карельские партнеры сейчас находятся в поисках гранита, который может быть признан на мировом уровне и может использоваться в спорте высших достижений. Мы должны найти свойства камня, которые не отличаются от камня, который добывают в Шотландии. Даже для тех камней, которые сейчас производят в Канаде, канадцы закупают гранит в Шотландии.

Сейчас первый образец, который сделали в Карелии. Ассоциация сама вызвалась помогать нам в период импортозамещения, этот образец приближен к тому качеству, которое нужно. Но это еще не окончательный вариант», – рассказала Шашлова.

В 2022 году президент ФКР Дмитрий Свищев сообщал, что мировые производители отказались поставлять в Россию камни для керлинга.

«Я не верю в блокаду России. Нельзя перекрыть плотиной реку – вода просочится». Как нашему спорту выжить без иностранного инвентаря?

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