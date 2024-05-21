В Карелии изготовили первую партию камней для керлинга

Федерация керлинга России (ФКР) продемонстрировала партию камней, изготовленных предприятиями Ассоциации горнопромышленников Карелии.

Об этом высказалась гендиректор ФКР Ольга Шашлова. Презентация прошла в рамках форума по камнеобработке в Петрозаводске. Пробную партию камней протестируют на трех площадках ФКР в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

«Наши карельские партнеры сейчас находятся в поисках гранита, который может быть признан на мировом уровне и может использоваться в спорте высших достижений. Мы должны найти свойства камня, которые не отличаются от камня, который добывают в Шотландии. Даже для тех камней, которые сейчас производят в Канаде, канадцы закупают гранит в Шотландии.

Сейчас первый образец, который сделали в Карелии. Ассоциация сама вызвалась помогать нам в период импортозамещения, этот образец приближен к тому качеству, которое нужно. Но это еще не окончательный вариант», – рассказала Шашлова.

В 2022 году президент ФКР Дмитрий Свищев сообщал, что мировые производители отказались поставлять в Россию камни для керлинга.

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