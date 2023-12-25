Свищев об изготовлении камней для керлинга в России: «Работаем с карельскими производителями гранита, опытные образцы сделаны»
Дмитрий Свищев высказался о ситуации с производством камней для керлинга в России.
«Два мировых производителя камней – шотландцы и канадцы. Но у нас есть камни. Сейчас мы работаем с карельскими производителями гранита, опытные образцы сделаны. Пока они не выполнили норматив, который мы задали, но мы будем над этим работать.
Мы сделали российскую машину для заливки льда и произвели специализированную обувь. С камнями мы работаем. Думаю, в течение месяца-двух мы будем полностью независимыми», – сказал президент Федерации керлинга России.