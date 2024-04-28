Василий Гудин: «Вопрос участия сборной России по керлингу в Олимпиаде-2026 обсуждаемый, все будет зависеть от условий»

Теги сборная России жен сборная России Василий Гудин Олимпиада-2026 Керлинг

Сборная России по керлингу не отказывается от возможности выступить на Играх-2026.

«Вопрос участия в Олимпиаде обсуждаемый, все будет зависеть от условий.

Точно знаю, что в классических дисциплинах у мужчин и женщин шансов почти нет. Теоретический шанс есть у сборной в смешанных парах, потому что у них чемпионат еще один будет, и мы на него сможем попасть, если нас допустят в течение полугода.

Если все это случится, то вопрос обсуждения, в каком статусе выступать и как. Будем думать», – сказал главный тренер сборной России Василий Гудин.

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