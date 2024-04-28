Главный тренер сборной России по керлингу Гудин: «Мировые лидеры категорически не хотят с нами сейчас играть»

Василий Гудин высказался о турнире по керлингу Nornickel Curling Cup.

В соревнованиях, которые проходят в городе Дудинка Красноярского края, участвуют женские сборные России, Казахстана и Беларуси.

«Уровень турнира прекрасный, все, что мы ожидали, все на высочайшем уровне. Прекрасная организация, нет слов. У нас появилась возможность посмотреть весь состав сборной – и юниорской, и основной. Это очень хорошо, что мы смогли выставить пять команд от сборной, посмотреть.

Такие международные турниры сборной необходимы. В обычном сезоне мы проводили 9-10 международных турниров, с участием мировых лидеров, которые категорически не хотят с нами сейчас играть.

Сейчас 3-4 турнира – мы каждому очень рады, чтобы не вариться в собственном соку. Понятно, что многие команды ниже уровнем, но соревновательная практика в условиях турнира – это очень важно для нас», – сказал главный тренер сборной России по керлингу.