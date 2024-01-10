Всемирная федерация керлинга продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований

Теги сборная России сборная Беларуси WCF Керлинг

Всемирная федерация керлинга (WCF) продлила отстранение россиян и белорусов от турниров под своей эгидой.

Предыдущее отстранение действовало до 31 декабря 2023 года. 

«Две ассоциации (российская и белорусская) исключены из предстоящих турниров на основании правила, которое гласит: «Правление WCF может отстранить команду или ассоциацию от любого мероприятия WCF, если их присутствие может нанести ущерб мероприятию или поставить под угрозу безопасность участников или порядок проведения». 

Совет продолжает следить за ситуацией и оставляет за собой право пересмотреть свое решение, если потребуется», – говорится в заявлении по итогам заседания правления федерации.

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Ждем решения всемирной ассоциации ковыряния в носу и межгалактической конфедерации плевков на дальность
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