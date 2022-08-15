Депутат Свищев: «Макларен всегда отличался антироссийской направленностью. Поэтому прикрывать его слова благими намерениями я бы не стал»

Глава комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев оценил слова канадского юриста Ричарда Макларена, который назвал несправедливым отстранение российских спортсменов из-за ситуации на Украине.

«Макларен всегда отличался антироссийской направленностью, его высказывания и действия были направлены на это. Поэтому прикрывать благими намерениями его слова я бы не стал», – заявил Свищев.

Ранее Макларен возглавлял независимую комиссию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию дела о допинге в Сочи‑2014.

Ричард Макларен об отстранении российских атлетов: «С ними обращаются несправедливо. Спортсмены не начинали конфликт и не несут ответственности за его ход»

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности