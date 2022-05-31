Анна Сидорова: «Скорее всего, в ближайшем будущем останусь без спорта на профессиональном уровне. Планирую работать на телевидении»

Пятикратный призер чемпионатов мира по керлингу рассказала, что находится в поиске нового вида деятельности.

– Я сейчас в поисках себя. Не то что я не знаю, чем хочу заниматься, скорее наоборот, активно готовлюсь перейти в новую сферу деятельности, так что, скорее всего, в ближайшем будущем останусь без спорта на профессиональном уровне. При этом собираюсь продолжать выступать за свой регион, Краснодарский край. Спорт и керлинг из моей жизни насовсем не уйдут. Буду тренироваться – просто уже не на уровне сборной, а больше по линии клуба.

Вообще планирую работать на телевидении. Но для того чтобы метнуться туда после почти 24 лет в спорте, нужно подготовиться. Я максималист по жизни, не могу просто так – захотелось и пошла, имея за спиной лишь желание. Понимаю, что нужно соответствовать профессии, которую ты выбрал. Мои слова, когда я приходила в керлинг, были такими: «Хочу быть как минимум хороша в своей профессии, а как максимум – лучше всех». Сейчас занимаюсь техникой речи, работаю с преподавателями, готовлюсь.

– Хотели бы вести передачи про спорт или что-то другое?

– Мне не принципиально. В том, что касается спорта, буду как рыба в воде. Но я не ограничена – спорт не единственный интерес в моей жизни. Могу говорить абсолютно на любую тему. Единственное, не очень хотелось бы, чтобы это было связано с политикой. Не хочу лезть в то, в чем я не разбираюсь. Слишком большая ответственность.

– Может быть, что-то связанное с фигурным катанием?

– Почему нет? Да. Я же занималась когда-то профессионально, хоть и не очень долго. Фигурное катание было в моей жизни несколько лет, но, к сожалению, травма заставила уйти, – сказала Сидорова.