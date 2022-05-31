Анна Сидорова: «Скорее всего, в ближайшем будущем останусь без спорта на профессиональном уровне. Планирую работать на телевидении»

Теги телевидение сборная России жен Анна Сидорова Керлинг

Пятикратный призер чемпионатов мира по керлингу Анна Сидорова рассказала, что находится в поиске нового вида деятельности.

– Я сейчас в поисках себя. Не то что я не знаю, чем хочу заниматься, скорее наоборот, активно готовлюсь перейти в новую сферу деятельности, так что, скорее всего, в ближайшем будущем останусь без спорта на профессиональном уровне. При этом собираюсь продолжать выступать за свой регион, Краснодарский край. Спорт и керлинг из моей жизни насовсем не уйдут. Буду тренироваться – просто уже не на уровне сборной, а больше по линии клуба.

Вообще планирую работать на телевидении. Но для того чтобы метнуться туда после почти 24 лет в спорте, нужно подготовиться. Я максималист по жизни, не могу просто так – захотелось и пошла, имея за спиной лишь желание. Понимаю, что нужно соответствовать профессии, которую ты выбрал. Мои слова, когда я приходила в керлинг, были такими: «Хочу быть как минимум хороша в своей профессии, а как максимум – лучше всех». Сейчас занимаюсь техникой речи, работаю с преподавателями, готовлюсь.

– Хотели бы вести передачи про спорт или что-то другое?

– Мне не принципиально. В том, что касается спорта, буду как рыба в воде. Но я не ограничена – спорт не единственный интерес в моей жизни. Могу говорить абсолютно на любую тему. Единственное, не очень хотелось бы, чтобы это было связано с политикой. Не хочу лезть в то, в чем я не разбираюсь. Слишком большая ответственность.

– Может быть, что-то связанное с фигурным катанием?

– Почему нет? Да. Я же занималась когда-то профессионально, хоть и не очень долго. Фигурное катание было в моей жизни несколько лет, но, к сожалению, травма заставила уйти, – сказала Сидорова.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные