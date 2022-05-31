Анна Сидорова: «У нас суперталантливые девочки в фигурном катании. Не в обиду парням, но таких, как Трусова, пока нет. По смелости ее нельзя сравнить ни с кем»

Российская керлингистка поделилась мнением об отличиях мужского керлинга от женского и высказалась о смелости фигуристки .

– Мужчины всегда играют более агрессивно, более смело. Против них играть сложнее.

В керлинге есть определенные особенности – мужчины могут тереть эффективнее просто в силу физиологических особенностей. Они же сильнее от природы. С точки зрения технического исполнения броска мужчины могут быть менее точными. Но при этом все равно получается доводить камни до хорошего логического конца.

А женщины должны быть более точными технически, потому что мы не имеем возможности так же сильно корректировать траекторию движения камней. Это заранее ставит нас в менее выгодную позицию.

Мне всегда было интересно играть с мужчинами. Когда моя карьера в керлинге только начиналась, очень часто иностранные СМИ даже писали о том, что мое видение и ведение игры отличается от женского классического керлинга. Во мне как будто бы преобладает мужской склад ума, поэтому мой керлинг – больше мужской.

– Напрашивается параллель с фигурным катанием, где девочки соревновались против мальчиков в прыжковом турнире Кубка Первого канала.

– У нас суперталантливые девочки в фигурном катании. Взять вот даже всего одну из них. Не в обиду парням, но таких, как Саша Трусова, пока нет. В ней столько смелости, чтобы выполнить пять четверных на Олимпиаде, не бояться прыгать аксель в три с половиной оборота, который ни разу не получился на протяжении сезона. По смелости Трусову нельзя сравнить ни с кем.

– С точки зрения азарта в керлинге то же самое?

– Да, поэтому если выигрываем, то радуемся в два раза больше, чем обычно, – сказала Сидорова.