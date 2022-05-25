Первый тренер Трусовой: «У Саши уже в четыре года была очень хорошая физическая подготовка. На тренировках она всегда хотела быть первой»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Первый тренер Александры Трусовой Ольга Шевцова рассказала, какой ей запомнилась фигуристка в детстве. 

«Саша Трусова занималась у меня три года. Когда пришла ко мне вместе с другими четырехлетками, ничего не умела. Первые тренировки запомнились горькими слезами. 

Представьте, большая яркая арена, пустые трибуны, родителей рядом нет. Многие дети, в том числе и Саша, были в растерянности, искали глазами родителей...

На Сашу я обратила внимание уже на первых же тренировках: у нее была очень хорошая физическая подготовка, для четырехлетнего ребенка это редкость. Крепкая и очень ловкая была девочка. Возможно, это объяснялось тем, что ее отец в прошлом был спортсменом.

Конечно, когда ребенок занимается спортом год-два, невозможно предсказать, какими будут его успехи в дальнейшем. Можно только увидеть способности, какие-то задатки характера. Так вот Саша даже на тренировках всегда хотела быть первой и только первой.

Такой характер у нее был с самого детства. А добиваться успехов помогало трудолюбие. Заставлять Александру выходить на лед из-под палки никогда не надо было. Но прыжки ее всегда привлекали больше, чем все остальные элементы фигурного катания. И они ей легко давались.

К семи годам уже было видно, что эта девочка с большим потенциалом. Мы со старшим тренером нашей школы Мелковой Ларисой Николаевной внимательно присматривались к ней и предложили родителям перевести Сашу в спортивную группу, где были более серьезные занятия, с прицелом на большой спорт.

Мама с папой сначала сомневались, но Саша настояла. Из Рязани в Москву Александра уехала в 2012 году, выполнив первый юношеский разряд и освоив все двойные прыжки.

До сих пор весь наш дворец спорта, вся наша школа болеет за Сашу! Следили за ее выступлением в Пекине. Она космически исполнила произвольную программу. Конечно, с ее характером максималистки расстроилась, что не заняла первое место.

Но я считаю: главное, ей удалось реализовать то, к чему она стремилась, Саша поставила рекорд, который не знаю, когда и кто сможет повторить среди девочек», – сказала Шевцова. 

Саша Трусова рекламировала рязанское молоко и рвалась в группу Этери, чтобы быть ближе к кумирам

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