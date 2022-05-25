Первый тренер Трусовой: «У Саши уже в четыре года была очень хорошая физическая подготовка. На тренировках она всегда хотела быть первой»

Первый тренер Александры Трусовой Ольга Шевцова рассказала, какой ей запомнилась фигуристка в детстве.

«Саша Трусова занималась у меня три года. Когда пришла ко мне вместе с другими четырехлетками, ничего не умела. Первые тренировки запомнились горькими слезами.

Представьте, большая яркая арена, пустые трибуны, родителей рядом нет. Многие дети, в том числе и Саша, были в растерянности, искали глазами родителей...

На Сашу я обратила внимание уже на первых же тренировках: у нее была очень хорошая физическая подготовка, для четырехлетнего ребенка это редкость. Крепкая и очень ловкая была девочка. Возможно, это объяснялось тем, что ее отец в прошлом был спортсменом.

Конечно, когда ребенок занимается спортом год-два, невозможно предсказать, какими будут его успехи в дальнейшем. Можно только увидеть способности, какие-то задатки характера. Так вот Саша даже на тренировках всегда хотела быть первой и только первой.

Такой характер у нее был с самого детства. А добиваться успехов помогало трудолюбие. Заставлять Александру выходить на лед из-под палки никогда не надо было. Но прыжки ее всегда привлекали больше, чем все остальные элементы фигурного катания. И они ей легко давались.

К семи годам уже было видно, что эта девочка с большим потенциалом. Мы со старшим тренером нашей школы Мелковой Ларисой Николаевной внимательно присматривались к ней и предложили родителям перевести Сашу в спортивную группу, где были более серьезные занятия, с прицелом на большой спорт.

Мама с папой сначала сомневались, но Саша настояла. Из Рязани в Москву Александра уехала в 2012 году, выполнив первый юношеский разряд и освоив все двойные прыжки.

До сих пор весь наш дворец спорта, вся наша школа болеет за Сашу! Следили за ее выступлением в Пекине. Она космически исполнила произвольную программу. Конечно, с ее характером максималистки расстроилась, что не заняла первое место.

Но я считаю: главное, ей удалось реализовать то, к чему она стремилась, Саша поставила рекорд, который не знаю, когда и кто сможет повторить среди девочек», – сказала Шевцова.

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