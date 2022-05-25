Александра Трусова: «Самые яркие впечатления от Олимпиады? Миг после удачного проката произвольной программы»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова рассказала, какие впечатления от Игр в Пекине стали для нее самыми яркими.

– Все говорят, что Олимпиада – это ни на что не похожие соревнования. Волнений перед стартом было больше, чем обычно?

– Удивительное дело, но я совершенно не волновалась перед короткой программой. Обычно я очень сильно волнуюсь, а на Олимпиаде – нет.

Я немного переживала перед произвольной, потому что она более сложная. Хотелось выполнить все задуманное.

– Обычно на соревнованиях вас всегда сопровождает мама, а здесь впервые пришлось находиться одной, да еще довольно продолжительное время. Как часто удавалось пообщаться с родными?

– Мне кажется, моя мама всю Олимпиаду жила по пекинскому времени! Я просыпаюсь, иду на завтрак, а она мне звонит или пишет. Спрашивает, как у меня дела, что я делаю?

Очень часто общались по видеосвязи. Думаю, что она практически не спала, потому что очень за меня волновалась.

– Самые яркие впечатления от Олимпийских игр, которые останутся с вами навсегда?

– Это были скорее мгновения. Миг после удачного проката произвольной программы. Еще овации и прием зрителей на показательных выступлениях...

Меня очень тепло принимала публика, это было очень приятно. Вообще меня везде хорошо там встречали, китайцы очень дружелюбны и приветливые, – сказала Трусова в интервью журналу «Мир фигурного катания».

Трусова об Олимпиаде: «Реальность и мечты сильно отличаются. Всю жизнь мечтала, чтобы семья могла поболеть за меня на олимпийской трибуне. А вышло все как-то скомканно»