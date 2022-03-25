Чемпионат мира по керлингу (жен). Швейцария встретится с Японией, Швеция против Норвегии и другие матчи

Сегодня на женском чемпионата мира по керлингу в Принс-Джордже пройдут очередные матчи группового этапа.
Чемпионат мира по керлингу
Принс-Джордж, Канада
Женщины
18-я сессия
Норвегия – Дания – 19.00
Швейцария – Япония – 19.00
Канада – Германия – 19.00
Шотландия – США – техническое поражение Шотландии
19-я сессия
Южная Корея – Япония – 0.00
Турция – Шотландия – техническое поражение Шотландии
Италия – Чехия – 0.00
Швеция – Норвегия – 0.00
20-я сессия
Германия – Швейцария – 5.00
США – Дания – 5.00
Турция – Южная Корея – 5.00
Чехия – Канада – 5.00
Турнирное положение: Швейцария – 10 побед (10 матчей), Швеция – 8 (11), Канада – 7 (10), Южная Корея – 7 (10), Дания – 6 (10), Япония – 6 (10), США – 6 (10), Германия – 5 (10), Норвегия – 5 (10), Италия – 3 (11), Чехия – 2 (10), Турция – 1 (10), Шотландия – 0 (10).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Шотландия снялась с турнира из-за коронавируса в команде.