Чемпионат мира по керлингу (жен). Швейцария встретится с Японией, Швеция против Норвегии и другие матчи

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Сегодня на женском чемпионата мира по керлингу в Принс-Джордже пройдут очередные матчи группового этапа.

Чемпионат мира по керлингу

Принс-Джордж, Канада

Женщины

18-я сессия

Норвегия – Дания – 19.00

 

Швейцария – Япония – 19.00

 

Канада – Германия – 19.00

 

Шотландия – США – техническое поражение Шотландии

 

19-я сессия

Южная Корея – Япония – 0.00

 

Турция – Шотландия – техническое поражение Шотландии

 

Италия – Чехия – 0.00

 

Швеция – Норвегия – 0.00

 

20-я сессия

Германия – Швейцария – 5.00

 

США – Дания – 5.00

 

Турция – Южная Корея – 5.00

 

Чехия – Канада – 5.00

 

Турнирное положение: Швейцария – 10 побед (10 матчей), Швеция – 8 (11), Канада – 7 (10), Южная Корея – 7 (10), Дания – 6 (10), Япония – 6 (10), США – 6 (10), Германия – 5 (10), Норвегия – 5 (10), Италия – 3 (11), Чехия – 2 (10),  Турция – 1 (10), Шотландия – 0 (10). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Шотландия снялась с турнира из-за коронавируса в команде.

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