Чемпионат мира по керлингу (жен). Южная Корея сыграет с Данией, Швейцария против США и другие матчи

Сегодня на женском чемпионата мира по керлингу в Принс-Джордже пройдут очередные матчи группового этапа.
Чемпионат мира по керлингу
Принс-Джордж, Канада
Женщины
12-я сессия
Швейцария – Чехия – 19.00
Южная Корея – Дания – 19.00
США – Турция – 19.00
Канада – Швеция – 19.00
13-я сессия
Япония – Дания – 0.00
Швейцария – США – 0.00
Германия – Италия – 0.00
Норвегия – Шотландия – победа Норвегии
14-я сессия
Швеция – Южная Корея – 5.00
Италия – Турция – 5.00
Шотландия – Канада – победа Канады
Чехия – Япония
Турнирное положение: Южная Корея – 6 побед (6 матчей), Швейцария – 6 (6), Швеция – 6 (7), Канада – 4 (6), Дания – 4 (6), США – 4 (6), Япония – 4 (7), Германия – 3 (7), Норвегия – 3 (7), Чехия – 1 (6), Италия – 1 (7), Турция – 0 (6), Шотландия – 0 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Шотландия снялась с турнира из-за коронавируса в команде.