Чемпионат мира по керлингу (жен). Южная Корея сыграет с Данией, Швейцария против США и другие матчи

Сегодня на женском чемпионата мира по керлингу в Принс-Джордже пройдут очередные матчи группового этапа.

Чемпионат мира по керлингу

Принс-Джордж, Канада

Женщины

12-я сессия

Швейцария – Чехия – 19.00

Южная Корея – Дания – 19.00

США – Турция – 19.00

Канада – Швеция – 19.00

13-я сессия

Япония – Дания – 0.00

Швейцария – США – 0.00

Германия – Италия – 0.00

Норвегия – Шотландия – победа Норвегии

14-я сессия

Швеция – Южная Корея – 5.00

Италия – Турция – 5.00

Шотландия – Канада – победа Канады

Чехия – Япония

Турнирное положение: Южная Корея – 6 побед (6 матчей), Швейцария – 6 (6), Швеция – 6 (7), Канада – 4 (6), Дания – 4 (6), США – 4 (6), Япония – 4 (7), Германия – 3 (7), Норвегия – 3 (7), Чехия – 1 (6), Италия – 1 (7), Турция – 0 (6), Шотландия – 0 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Шотландия снялась с турнира из-за коронавируса в команде.