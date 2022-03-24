Чемпионат мира по керлингу (жен). Дания сыграет со Швейцарией, США против Швеции и другие матчи

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24-25 марта на женском чемпионата мира по керлингу в Принс-Джордже пройдут очередные матчи группового этапа.

Чемпионат мира по керлингу

Принс-Джордж, Канада

Женщины

15-я сессия

США – Канада – 19.00

 

Норвегия – Чехия – 19.00

 

Дания – Швейцария – 19.00

 

Турция – Германия – 19.00

 

16-я сессия

Италия – Шотландия – победа Италии

 

Германия – Швеция – 0.00

 

Япония – Норвегия – 0.00

 

Южная Корея – Швейцария – 0.00

 

17-я сессия

Чехия – Турция – 5.00

 

Канада – Южная Корея – 5.00

 

США – Швеция – 5.00

 

Дания – Италия – 5.00

 

Турнирное положение: Швейцария – 8 побед (8 матчей), Швеция – 7 (9), Южная Корея – 6 (8), Канада – 6 (8), Япония – 5 (9), Дания – 5 (8), США – 5 (8), Норвегия – 4 (8), Германия – 4 (8), Чехия – 2 (8), Италия – 2 (9), Турция – 0 (8), Шотландия – 0 (9). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Шотландия снялась с турнира из-за коронавируса в команде.

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