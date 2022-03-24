Чемпионат мира по керлингу (жен). Дания сыграет со Швейцарией, США против Швеции и другие матчи

24-25 марта на женском чемпионата мира по керлингу в Принс-Джордже пройдут очередные матчи группового этапа.
Чемпионат мира по керлингу
Принс-Джордж, Канада
Женщины
15-я сессия
США – Канада – 19.00
Норвегия – Чехия – 19.00
Дания – Швейцария – 19.00
Турция – Германия – 19.00
16-я сессия
Италия – Шотландия – победа Италии
Германия – Швеция – 0.00
Япония – Норвегия – 0.00
Южная Корея – Швейцария – 0.00
17-я сессия
Чехия – Турция – 5.00
Канада – Южная Корея – 5.00
США – Швеция – 5.00
Дания – Италия – 5.00
Турнирное положение: Швейцария – 8 побед (8 матчей), Швеция – 7 (9), Южная Корея – 6 (8), Канада – 6 (8), Япония – 5 (9), Дания – 5 (8), США – 5 (8), Норвегия – 4 (8), Германия – 4 (8), Чехия – 2 (8), Италия – 2 (9), Турция – 0 (8), Шотландия – 0 (9).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Шотландия снялась с турнира из-за коронавируса в команде.