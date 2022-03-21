Чемпионат мира по керлингу (жен). Групповой этап. Норвегия встретится с Италией, США против Южной Кореи и другие матчи

Сегодня на женском чемпионата мира по керлингу в Принс-Джордже пройдут очередные матчи группового этапа.
Чемпионат мира по керлингу
Принс-Джордж, Канада
Женщины
6-я сессия
Италия – Норвегия – 19.00
Чехия – Швеция – 19.00
Япония – Шотландия – техническое поражение Шотландии
7-я сессия
Чехия – Германия – 0.00
Турция – Швейцария – 0.00
Канада – Дания – 0.00
США – Южная Корея – 0.00
8-я сессия
Шотландия – Швеция – техническое поражение Шотландии
Норвегия – США – 5.00
Швейцария – Италия – 5.00
Германия – Япония – 5.00
Турнирное положение: Япония – 3 победы (3 матча), Южная Корея – 3 (3), Швейцария – 3 (3), Дания – 2 (3), Норвегия – 2 (3), Швеция – 2 (3), США – 2 (3), Канада – 2 (4), Чехия – 1 (3), Германия – 0 (3), Италия – 0 (3), Шотландия – 0 (3), Турция – 0 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Шотландия снялась с турнира из-за коронавируса в команде.