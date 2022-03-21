Чемпионат мира по керлингу (жен). Групповой этап. Норвегия встретится с Италией, США против Южной Кореи и другие матчи

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Сегодня на женском чемпионата мира по керлингу в Принс-Джордже пройдут очередные матчи группового этапа.

Чемпионат мира по керлингу

Принс-Джордж, Канада

Женщины

6-я сессия

Италия – Норвегия – 19.00

 

Чехия – Швеция – 19.00

 

Япония – Шотландия – техническое поражение Шотландии

 

7-я сессия

Чехия – Германия – 0.00

 

Турция – Швейцария – 0.00

 

Канада – Дания – 0.00

 

США – Южная Корея – 0.00

 

8-я сессия

Шотландия – Швеция – техническое поражение Шотландии

 

Норвегия – США – 5.00

 

Швейцария – Италия – 5.00

 

Германия – Япония – 5.00

 

Турнирное положение: Япония – 3 победы (3 матча), Южная Корея – 3 (3), Швейцария – 3 (3), Дания – 2 (3), Норвегия – 2 (3), Швеция – 2 (3), США – 2 (3), Канада – 2 (4), Чехия – 1 (3), Германия – 0 (3), Италия – 0 (3), Шотландия – 0 (3), Турция – 0 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Шотландия снялась с турнира из-за коронавируса в команде.

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