Чемпионат мира по керлингу (жен). Групповой этап. Канада сыграет с Италией, Южная Корея против Норвегии и другие матчи

В ночь с 19 на 20 марта на женском чемпионата мира по керлингу в Принс-Джордже пройдут первые матчи группового этапа.
Чемпионат мира по керлингу
Принс-Джордж, Канада
Женщины
1-я сессия
Канада – Италия – 0.00
Швеция – Турция – 0.00
Чехия – США – 0.00
Южная Корея – Норвегия – 0.00
2-я сессия
Дания – Германия – 5.00
Канада – Норвегия – 5.00
Шотландия – Швейцария – 5.00
Япония – Турция – 5.00
Турнирное положение: Канада – 0 побед – 0 поражений, Чехия – 0-0, Дания – 0-0, Германия – 0-0, Италия – 0-0, Япония – 0-0, Южная Корея – 0-0, Норвегия – 0-0, Шотландия – 0-0, Швейцария – 0-0, Швеция – 0-0, Турция – 0-0, США – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.