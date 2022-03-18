Чемпионат мира по керлингу (жен). Групповой этап. Канада сыграет с Италией, Южная Корея против Норвегии и другие матчи

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В ночь с 19 на 20 марта на женском чемпионата мира по керлингу в Принс-Джордже пройдут первые матчи группового этапа.

Чемпионат мира по керлингу

Принс-Джордж, Канада

Женщины

1-я сессия

Канада – Италия – 0.00

 

Швеция – Турция – 0.00

 

Чехия – США – 0.00

 

Южная Корея – Норвегия – 0.00

 

2-я сессия

Дания – Германия – 5.00

 

Канада – Норвегия – 5.00

 

Шотландия – Швейцария – 5.00

 

Япония – Турция – 5.00

 

Турнирное положение: Канада – 0 побед – 0 поражений, Чехия – 0-0, Дания – 0-0, Германия – 0-0, Италия – 0-0, Япония – 0-0, Южная Корея – 0-0, Норвегия – 0-0, Шотландия – 0-0, Швейцария – 0-0, Швеция – 0-0, Турция – 0-0, США – 0-0. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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