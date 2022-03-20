Чемпионат мира по керлингу (жен). Групповой этап. Швеция встретится со Швейцарией, Япония против США и другие матчи

Сегодня на женском чемпионата мира по керлингу в Принс-Джордже пройдут очередные матчи группового этапа.
Чемпионат мира по керлингу
Принс-Джордж, Канада
Женщины
3-я сессия
Швейцария – Швеция – 19.00
Италия – Япония – 19.00
Германия – Южная Корея – 19.00
Шотландия – Чехия – 19.00
4-я сессия
Южная Корея – Чехия – 0.00
США – Италия – 0.00
Турция – Канада – 0.00
Швеция – Дания – 0.00
5-я сессия
Япония – США – 5.00
Дания – Шотландия – 5.00
Норвегия – Германия – 5.00
Швейцария – Канада – 5.00
Турнирное положение: Дания – 1 победа (1 матч), Япония – 1 (1), Южная Корея – 1 (1), Швейцария – 1 (1), Швеция – 1 (1), США – 1 (1), Канада – 1 (2), Норвегия – 1 (2), Чехия – 0 (1), Германия – 0 (1), Италия – 0 (1), Шотландия – 0 (1), Турция – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.