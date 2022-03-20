Чемпионат мира по керлингу (жен). Групповой этап. Швеция встретится со Швейцарией, Япония против США и другие матчи

Сегодня на женском чемпионата мира по керлингу в Принс-Джордже пройдут очередные матчи группового этапа.

Чемпионат мира по керлингу

Принс-Джордж, Канада

Женщины

3-я сессия

Швейцария – Швеция – 19.00

Италия – Япония – 19.00

Германия – Южная Корея – 19.00

Шотландия – Чехия – 19.00

4-я сессия

Южная Корея – Чехия – 0.00

США – Италия – 0.00

Турция – Канада – 0.00

Швеция – Дания – 0.00

5-я сессия

Япония – США – 5.00

Дания – Шотландия – 5.00

Норвегия – Германия – 5.00

Швейцария – Канада – 5.00

Турнирное положение: Дания – 1 победа (1 матч), Япония – 1 (1), Южная Корея – 1 (1), Швейцария – 1 (1), Швеция – 1 (1), США – 1 (1), Канада – 1 (2), Норвегия – 1 (2), Чехия – 0 (1), Германия – 0 (1), Италия – 0 (1), Шотландия – 0 (1), Турция – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.