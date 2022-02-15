Олимпиада-2022. Керлинг (жен). Россия играет с Китаем, США против Швейцарии и другие матчи

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15 февраля на Олимпийских играх в Пекине пройдут очередные матчи группового раунда в женском керлинге. Россия сыграет Китаем, США против Швейцарии.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Керлинг

Женщины

Групповой раунд

9-я сессия

Китай – Россия – 9.05

Швеция – Дания – 9.05

США – Швейцария – 9.05

Великобритания – Япония – 9.05

Турнирное положение: Швейцария – 5 побед (6 матчей), Япония – 4 (6), Швеция – 4 (6), США – 4 (6), Канада – 3 (6), Великобритания – 3 (6), Южная Корея – 3 (6), Китай – 2 (6), Дания – 2 (6), Россия – 0 (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Четыре лучшие команды выходят в полуфинал.

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