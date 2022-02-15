Олимпиада-2022. Керлинг (жен). Россия сыграет со Швецией, Япония встретится с США и другие матчи

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16 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут матчи женского турнира по керлингу. Россия сыграет со Швецией, Япония встретится с США.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Керлинг

Женщины

Групповой раунд

10-я сессия

Канада – США – 4.05

Швейцария – Южная Корея – 4.05

Китай – Великобритания – 4.05

11-я сессия

Россия – Швеция – 15.05

Южная Корея – Дания – 15.05

Япония – США – 15.05

Канада – Китай – 15.05

Турнирное положение: Швейцария – 6 побед (7 матчей), Швеция – 5 (7), Великобритания – 4 (7), Япония – 4 (7), США – 4 (7), Канада – 3 (6), Южная Корея – 3 (6), Китай – 2 (7), Дания – 2 (7), Россия – 1 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Игру сборной России в прямом эфире покажет Матч! Страна. Четыре лучшие команды по итогам группового раунда выходят в полуфинал.

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