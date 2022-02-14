Вице-президент Федерации керлинга России о выступлении женской команды на Олимпиаде-2022: «Совсем рассыпались. Тренерский штаб будет отправлен в отставку»

Вице-президент Федерации керлинга России ( ) Андрей Созин сообщил, что тренерский штаб российской команды будет отправлен в отставку.

Российские керлингистки проиграли шесть из шести матчей на групповой стадии олимпийского турнира Пекина-2022.

«Девчонки рассыпались, здесь нечего подбирать слова. В матче с датчанками видел их глаза, они уже ни во что не верили. Недоработали. Есть над чем подумать, ведь девочки четыре года целенаправленно готовились, выступали на чемпионатах мира и Европы, ездили в Канаду готовиться. И это провал…

Какие организационные выводы сделают в Федерации? Не хочется усугублять ситуацию, но задача не выполнена. Тренерский штаб будет отправлен в отставку. Я так полагаю, на опыте 20 лет руководства федерации.

На прошлой не получилось… Вроде как были «нервы-нервы». А на этой – совсем рассыпались. Надо что-то думать с тренерским штабом.

В чем причины результата? Ошибки вопиющие, например в матче со сборной Японии. Вести 5:2, и проиграть 10:5. Значит, команда неуправляема. Ничего не получается. Не могут даже на месте что-то предпринять.

Принцип «все потеряно, кроме чести» здесь не работает. С женской сборной не получилось. Провал. Неудачное выступление. Глаза скипа (Алина Ковалева) показывали: «Отпустите меня домой, у меня ничего не получается», – сказал Созин.