Керлингистка Кузьмина о поражении в матче с Кореей: «Даже половину своих возможностей сейчас не показываем. Я не понимаю, что не так»

Керлингистка Екатерина Кузьмина прокомментировала проигрыш российской команды в матче со сборной Южной Кореи на Олимпиаде-2022 (5:9). Россиянки потерпели третье поражение на Играх.

– Что вы чувствуете после игры?

– Я не знаю. В психологическом плане, мне кажется, что все нормально: мы выходим играть, никаких загонов нет. Но на льду все валится из рук, ты не понимаешь, что происходит.

Мы даже половину своих возможностей сейчас не показываем. Я просто не понимаю, что не так. Возможно, мы не так быстро приспосабливаемся к изменениям льда в течение игры.

– Что нужно делать в моменты, когда все идет не так, как планировалось?

– Это очень сложный вопрос. Если мы найдем к нему ответ, то у нас все пойдет лучше. Надо всем подумать вместе и по отдельности, что не так, что можно исправить. Потом нужно понять, что следует сделать: расслабиться или, наоборот, собраться. Нам нужно больше обсуждать, что происходит и как с этим бороться.

– В какой момент все пошло не по плану сегодня?

– Мы допустили две кражи в двух эндах. Это стало переломным моментом и по счету, и по настроению, и по всей игре.

– Что нужно сделать перед матчем со сборной Японии?

– Отдохнуть, поспать, провести какую-то командную активность, быть вместе, – сказала Кузьмина.