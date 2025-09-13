Алина Бивол: «С точки зрения повышения медийности и «продаваемости» шахмат контроль нужно уменьшать»

Шахматистка Алина Бивол считает, что игровому сообществу не хватает креативности.

Бивол – чемпионка России по блицу 2018 года.

– Мне кажется, шахматному миру не хватает креативных людей. Даже в шутку предлагала взять меня на работу в [международную федерацию] ФИДЕ в качестве «генератора идей». Без денег, конечно же, но, мне кажется, если бы та же международная или российская федерации шахмат привлекали бы для сотрудничества звезд, бренды, то шахматы стали бы популярнее.

В своем первом стендап-монологе (Алина занимается также стендапом – Спортс’’) я выдала что-то вроде «если бы в рандомный момент шахматисты могли втащить друг другу, тогда бы это точно был экшен и это смотрели бы по телевизору»!

Конкретно мой опыт не такой значимый, как, например, у Магнуса Карлсена и его многочисленных спонсоров. Но моя творческая деятельность – комментирование, видеоуроки – так или иначе привлекает новых зрителей, а потенциально – спонсоров и меценатов. <...>

– Часто слышу сравнения шахмат с футболом, теннисом, хоккеем и так далее. Как человек с высшим музыкальным образованием, скажи, пожалуйста: в чем сходство шахмат и музыки?

– В музыке, как и в шахматах, есть своя теория, какие-то строгие правила, но также есть место для импровизации. Когда я училась в университете, для себя нашла одну большую закономерность с шахматами — мне снова нужно было учить партии, как в музыке! Память для музыканта имеет, конечно, тоже очень большое значение.

Вообще, хоть я и получила такое классическое образование, во время партии у меня в голове играет всякая чушь, да и большой любви к опере я так и не сыскала. Так что диплом на полочке – а в голове и сердце все же деревяшки. За доской я исключительно Алина Бивол, ну или, на худой конец, мое рэперское альтер-эго Zabivol MC, ха-ха.

– При этом я знаю, что твой любимый контроль – это классика. Как прокомментируешь тенденцию к сокращению времени на партию, которая все больше захватывает шахматы?

– С точки зрения повышения медийности и «продаваемости» шахмат контроль нужно уменьшать. Хотя мой идеальный формат все же 90 минут плюс 30 секунд на каждый ход, – сказала Бивол.