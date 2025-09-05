Шахматист Шогджиев получил сертификат Книги рекордов России как самый юный международный мастер в истории

Шахматист Роман Шогджиев получил сертификат Книги рекордов России.

В конце мая этого года 10-летний Шогджиев выполнил третью норму для получения звания международного мастера. Летом совет ФИДЕ присвоил звание Шогджиеву. Он стал самым молодым международным мастером в истории.

Церемония прошла в ЦДШ имени Ботвинника в Москве. Сертификат вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Мировой рекорд от 9-летнего шахматиста из России: превзошел «Месси», уже впечатлил Карлсена