Шахматист Шогджиев получил сертификат Книги рекордов России как самый юный международный мастер в истории
Шахматист Роман Шогджиев получил сертификат Книги рекордов России.
В конце мая этого года 10-летний Шогджиев выполнил третью норму для получения звания международного мастера. Летом совет ФИДЕ присвоил звание Шогджиеву. Он стал самым молодым международным мастером в истории.
Церемония прошла в ЦДШ имени Ботвинника в Москве. Сертификат вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.
Мировой рекорд от 9-летнего шахматиста из России: превзошел «Месси», уже впечатлил Карлсена
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
