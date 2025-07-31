Oskemen Open. Россиянин Гребнев победил, опередив по дополнительным показателям Раппорта

Алексей Гребнев выиграл шахматный турнир в рамках фестиваля Oskemen Open.

Соревнования прошли в Усть-Каменогорске (Казахстан). Призовой фонд турнира Masters составил 78 000 долларов, из которых победителю досталось $18 000, занявшему второе место – $14 000, третье – $10 000, вплоть до занявшего 15-е место – $1000.

Гребнев опередил по дополнительным показателям венгра Рихарда Раппорта , также набравшего 7 очков.

Oskemen Open-2025

Masters

1. Алексей Гребнев (Россия) – 7 очков

2. Рихард Раппорт (Венгрия) – 7

3. Сетураман С.П. (Индия) – 6,5

4. Дмитрий Бочаров (Россия) – 6,5

5. Антон Демченко (Словения) – 6

6. Денис Махнев (Казахстан) – 6

7. Даниял Сапенов (Казахстан) – 6

8. Алишер Сулейменов (Казахстан) – 6

9. Артем Усков (Россия) – 6

10. Аркадий Найдич (Болгария) – 6