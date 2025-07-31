Oskemen Open. Россиянин Гребнев победил, опередив по дополнительным показателям Раппорта
Алексей Гребнев выиграл шахматный турнир в рамках фестиваля Oskemen Open.
Соревнования прошли в Усть-Каменогорске (Казахстан). Призовой фонд турнира Masters составил 78 000 долларов, из которых победителю досталось $18 000, занявшему второе место – $14 000, третье – $10 000, вплоть до занявшего 15-е место – $1000.
Гребнев опередил по дополнительным показателям венгра Рихарда Раппорта, также набравшего 7 очков.
Oskemen Open-2025
Masters
1. Алексей Гребнев (Россия) – 7 очков
2. Рихард Раппорт (Венгрия) – 7
3. Сетураман С.П. (Индия) – 6,5
4. Дмитрий Бочаров (Россия) – 6,5
5. Антон Демченко (Словения) – 6
6. Денис Махнев (Казахстан) – 6
7. Даниял Сапенов (Казахстан) – 6
8. Алишер Сулейменов (Казахстан) – 6
9. Артем Усков (Россия) – 6
10. Аркадий Найдич (Болгария) – 6
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: сайт Усть-Каменогорска
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