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Кубок мира (жен). Дешмукх обыграла Конеру в финале, Тань Чжунъи победила Лэй Тинцзе в матче за бронзу

19-летняя индийская шахматистка Дивья Дешмукх победила на женском Кубке мира.

В финале она обыграла свою соотечественницу – Хампи Конеру на тай-брейке. Бронзовым призером турнира в Батуми стала китаянка Тань Чжунъи.

Кубок мира по шахматам

Женщины

Батуми, Грузия

Финал

После двух партий

Дивья Дешмукх (Индия) – Хампи Конеру (Индия) – 2,5:1,5 (после тай-брейка)

Матч за 3-е место

Тань Чжунъи (Китай) – Лэй Тинцзе (Китай) – 1,5:0,5

ПРИМЕЧАНИЕ: турнир проходит по нокаут-системе. Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Матчи состоят из двух партий. В случае ничейного счета играется тай-брейк (две партии в формате 15+10, затем при необходимости 10+10, далее 5+3 и в случае очередной ничьей – 3+2 до тех пор, пока не определится победитель).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Кубок мира
Тань Чжунъи
Лэй Тинцзе
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Хампи Конеру
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