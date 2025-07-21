Директор ФШР Ткачев: «В России много поклонников таланта Ниманна. Крепкий игрок, мы всегда рады видеть его на наших турнирах»

В Федерации шахмат России не рассматривают идею натурализации Ханса Ниманна.

Об этом высказался исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

Весной 22-летний американский гроссмейстер Ниманн приезжал в Москву, где участвовал в матче против Даниила Дубова, а также в турнире «Аэрофлот Опен».

«Не было ли у нас идеи натурализовать Ниманна, который почти не приглашается на американские турниры? Нет. Ни Ханса, ни кого-то другого. У нас очень много талантливых ребят. Возраста Ханса и моложе. Рассчитываем на свои силы.

Шахматы в нашей стране – один из национальных видов спорта. У нас всегда были и суперзвезды, и массовость. Что касается Ханса, то это крепкий игрок, мы всегда рады видеть его на наших турнирах. Он большой молодец, что не испугался приехать на «Аэрофлот Опен».

Кстати, он должен был играть и на XXII Кубке Карпова в Ханты-Мансийске. Ханс абсолютно честно сказал, что если он не отберется на этап Freestyle Chess , то с удовольствием прилетит в Югру. В итоге отобрался и здорово сыграл. Могу пожелать ему дальнейших успехов. В России много поклонников его таланта», – отметил Ткачев.

Ханс Ниманн в Москве: договорился на детектор лжи, 10 секунд был в кадре под гимн России