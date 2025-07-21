Freestyle Chess. 4-й этап. Аронян обыграл Ниманна в финале

Левон Аронян победил Ханса Ниманна в финале этапа Freestyle Chess в Лас-Вегасе.

Freestyle Ches

4-й этап

Лас-Вегас, США

Финал

Ханс Ниманн (США) – Левон Аронян (США) – 0,5:1,5

ПРИМЕЧАНИЕ: турнир проходит по шахматам-960 (шахматы Фишера) со случайной расстановкой фигур в дебюте. Матчи состоят из двух партий с контролем времени 30+30, в случае ничейного счета играется тай-брейк.