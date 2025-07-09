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Ольга Гиря о том, почему мужчины лучше играют в шахматы: «Предположу, что женщины хуже держат концентрацию и слабее переносят эмоциональное напряжение длинного турнира»

Шахматистка Ольга Гиря предположила, почему мужчины играют сильнее женщин.

– В чем сложности работы с супругом (Гиря замужем за гроссмейстером Игорем Лысым – Спортс’’), если таковые есть? Одна шахматистка, помнится, давала совет – не играть с мужем в шахматы, но ты человек очень неконфликтный, насколько я знаю.

– Сложность в том, чтобы найти время для работы, потому что кто-то должен заниматься ребенком. Играем мы друг с другом нечасто, по той же причине. А если играем, то я рада хотя бы пару ничьих урвать. Все-таки Игорь играет сильно лучше.

– А как в этом контексте ты относишься к расхожему стереотипу о том, что женские шахматы считаются менее сильными, чем мужские? Ведь тебе покорилось главное шахматное звание мужского гроссмейстера.

– Думаю, что у этого стереотипа есть основания. Мужчины играют действительно сильнее. Я не знаю, почему так. Предположу, что женщины хуже держат концентрацию на протяжении длинной партии и слабее переносят эмоциональное напряжение длинного турнира.

– А влияет ли создание семьи и рождение и воспитание детей на игру женщин?

– Конечно. Становится сложно уделять шахматам достаточно много времени, без помощи никак. С другой стороны, более философски смотришь на неудачи по ходу турниров.

– Есть еще какие-то плюсы? Может быть, дети в семье – это залог креативности еще и во время игры?

– Такого я, к сожалению, не замечала, – ответила Гиря.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Игорь Лысый
Ольга Гиря
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