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  • Шахматистка Ольга Гиря: «В онлайне среди молодых многие читерят – у них моральная система принципов еще не сформирована. Вживую проблема меньше, хотя тоже не маленькая»
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Шахматистка Ольга Гиря: «В онлайне среди молодых многие читерят – у них моральная система принципов еще не сформирована. Вживую проблема меньше, хотя тоже не маленькая»

Шахматистка Ольга Гиря высказалась о проблеме читерства в онлайне.

– Как относишься к онлайн-шахматам?

– У меня двойственное отношение. С одной стороны, хорошо, что у всех желающих из любой точки мира есть возможность сыграть в сильных турнирах, да и смотреть интересно. Но с другой – слишком просто читерить. Желающих, как мне кажется, предостаточно. Не представляю, как с этим бороться. Сама я играю онлайн нечасто, больше люблю живые шахматы.

– У девушек читерства меньше или тоже хватает?

– Мне кажется, хватает. В интернете случаев море. Вживую доказанных эпизодов я не вспомню, а скандалов было много. В онлайне среди молодых многие читерят: у них моральная система принципов еще не сформирована.

Видела, как читерят даже в ничего не значащих сеансах с гроссмейстерами: такие часто проводились в онлайне во времена ковида. В решении задач во время тренировок тоже пользуются подсказками. Так почему бы им не помочь себе немножко во время онлайн-турниров? Соблазн велик. Но вживую, к счастью, проблема меньше, хотя тоже не маленькая.

– А как выглядят «живые» античитерские меры?

– Самая работающая мера — задержка трансляции. Ставят еще рамки, проверяют ручными детекторами, но по моему опыту чаще всего проверяющие относятся к этим процедурам несколько безалаберно. Почти всегда эти меры проводит набранный со стороны персонал, а тут большой поток шахматистов спешит в игровой зал, поэтому все эти меры применяются больше для вида, – заявила российский гроссмейстер.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Ольга Гиря
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