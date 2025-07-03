Российская шахматистка Михеева выиграла чемпионат Азии среди юниорок до 20 лет
Россиянка Михеева выиграла чемпионат Азии по шахматам среди юниорок до 20 лет.
Соревнования прошли на Шри-Ланке. В заключительном туре Галина Михеева черными обыграла Велмуруган Шрикартики из Сингапура. Россиянка заняла итоговое первое место, набрав 7,5 очков.
Второе-третье места поделили представительница Шри-Ланки Девиндья Ошини Гунавардхана и Сараю Велпула из Индии – по 7 очков.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФШР
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