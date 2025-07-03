Российская шахматистка Михеева выиграла чемпионат Азии среди юниорок до 20 лет

Россиянка Михеева выиграла чемпионат Азии по шахматам среди юниорок до 20 лет.

Соревнования прошли на Шри-Ланке. В заключительном туре Галина Михеева черными обыграла Велмуруган Шрикартики из Сингапура. Россиянка заняла итоговое первое место, набрав 7,5 очков. Второе-третье места поделили представительница Шри-Ланки Девиндья Ошини Гунавардхана и Сараю Велпула из Индии – по 7 очков.