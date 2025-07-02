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Российская шахматистка Горячкина сыграет в мужском турнире Grand Swiss-2025

Российская шахматистка Александра Горячкина сыграет в мужском турнире Grand Swiss.

Турнир пройдет в Самарканде с 3 по 16 сентября по швейцарской системе в 11 туров с участием 114 шахматистов в открытом турнире и 56 шахматисток – в женском.

Горячкина получила wild card от президента ФИДЕ.

«Горячкина – единственная из ведущих женщин-шахматистов, которая запросила wild card на FIDE Grand Swiss вместо участия в женском турнире.

Это не первое выступление Горячкиной на открытом турнире. В 2021-м она вошла в историю как первая женщина, сыгравшая в суперфинале чемпионата России и в FIDE Grand Swiss-2021. Она также преодолела отметку эло в 2600 пунктов – до нее это удавалось лишь пяти женщинам», – говорится в сообщении ФИДЕ.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: страница ФИДЕ в X
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Grand Swiss Tournament (Большая швейцарка)
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