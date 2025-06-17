2

Путин наградил шахматиста Балашова орденом Почета

Советский и российский шахматист Юрий Балашов награжден орденом Почета.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Награда присвоена «за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу».

Балашову 76 лет, он является гроссмейстером и заслуженным тренером СССР. В составе сборной побеждал на Всемирной шахматной Олимпиады-1980, также был секундантом Анатолия Карпова в трех матчах на первенство мира (1978, 1981, 1984).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: сайт Кремля
Юрий Балашов
logoВладимир Путин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Главные новости
Ян Непомнящий победил на командном чемпионате мира по блицу в составе WR Chess
115 июня, 18:48
Командный чемпионат мира по рапиду. MGD1 с Эригайси победила, Hexamind Chess с Мурзиным и Гири – 2-я
13 июня, 20:43
Непомнящий получил визу и сможет принять участие в командном чемпионате мира по блицу
213 июня, 09:33
Ткачев о проблемах Непомнящего с визой в Великобританию: «Жаль, что бюрократические препоны не дают выступить на ЧМ одному из сильнейших шахматистов»
410 июня, 15:46
Непомнящий может пропустить командный ЧМ по блицу и рапиду из-за проблем с визой
110 июня, 14:24
Norway Chess. Карлсен одержал итоговую победу, Каруана – 2-й, Гукеш – 3-й
36 июня, 20:40
Norway Chess. 9-й тур. Карлсен обыграл Каруану и вышел в лидеры, Гукеш победил Вэй И, Накамура одолел Эригайси
5 июня, 20:40
Непомнящий, Дубов, Артемьев, Мурзин, Горячкина, Лагно выступят на турнире Grand Swiss в Самарканде
5 июня, 20:38
Dubai Open. Гребнев одержал победу, Землянский – 3-й, Нихал Сарин – 6-й
34 июня, 11:50
Norway Chess. 8-й тур. Карлсен проиграл Вэй И, Накамура одолел Гукеша, Эригайси победил Каруану
13 июня, 20:20
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
426 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Дзагнидзе сыграла вничью с Анной Музычук, Чжу Цзиньэр победила Марию Музычук и другие результаты
11 мая, 19:50
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Тань Чжунъи сыграла вничью с Анной Музычук, Чжу Цзиньэр победила Вайшали и другие результаты
10 мая, 19:55
В средневековой башне в Ингушетии провели шахматный турнир. Его планируют сделать ежегодным
20 апреля, 19:10