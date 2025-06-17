Путин наградил шахматиста Балашова орденом Почета

Советский и российский шахматист Юрий Балашов награжден орденом Почета.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Награда присвоена «за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу».

Балашову 76 лет, он является гроссмейстером и заслуженным тренером СССР. В составе сборной побеждал на Всемирной шахматной Олимпиады-1980, также был секундантом Анатолия Карпова в трех матчах на первенство мира (1978, 1981, 1984).