Norway Chess. 9-й тур. Карлсен обыграл Каруану и вышел в лидеры, Гукеш победил Вэй И, Накамура одолел Эригайси
Norway Chess
Ставангер, Норвегия
9-й тур
Хикару Накамура (США) – Арджун Эригайси (Индия) – 1,5:1
Гукеш Доммараджу (Индия) – Вэй И (Китай) – 3:0
Магнус Карлсен (Норвегия) – Фабиано Каруана (США) – 3:0
Турнирное положение: Карлсен – 15, Гукеш – 14,5, Накамура – 13, Каруана – 12,5, Эригайси – 11,5, Вэй И – 8.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Будет сыграно 10 туров по круговой системе, контроль времени – 120 минут (с 10-секундным добавлением на каждый ход начиная с 41-го).
В случае ничьей играется партия в формате «армагеддон» – 10 минут у игрока с белыми, 7 минут у игрока с черными фигурами (черные побеждают в случае ничьей). За победу в классической игре начисляется 3 очка; за победу в «армагеддоне» – 1,5; а при поражении в «армагеддоне» – 1.